Justin Timberlake voelde zich tijdens zijn jeugd een buitenbeentje. Dat zegt hij tijdens het in ontvangst nemen van zijn eredoctoraat op de universiteit van Berklee.

"Maar als ik naar de studenten in deze hal kijk, dan denk ik: ik heb alle andere buitenbeentjes gevonden."

Timberlake ontving zijn eredoctoraat van de Amerikaanse universiteit voor zijn invloed op de hedendaagse popmuziek en zijn wereldwijde bekendheid.

"Jullie zijn anders dan de anderen, omdat jullie het verschil maken", vervolgde Timberlake zijn toespraak. "Het duurt even voordat je dat doorhebt. Ik had muziek nodig om dat te begrijpen. In muziek kon ik mezelf verliezen en opnieuw vinden."

Timberlake was niet de enige die de onderscheiding kreeg. Collega-muzikant Missy Elliott mocht dezelfde titel in ontvangst nemen en daar wilde de Amerikaanse zanger graag bij stilstaan.

"Toen ik zestien was, draaide ik jouw nummer Supa Dupa Fly zo vaak, dat mijn vrienden er gek van werden. Het is zo'n eer om hier nu naast jou te zitten. En ik vind het ongelofelijk dat we op dit moment met dezelfde producent werken."

Daarnaast sprak Timberlake ook nog enkele woorden over het huwelijk: "Ik zal er bij jullie niet op aandringen om te gaan trouwen. Maar zoek en vind iemand die beter dan jullie is en overtuig die persoon ervan om voor altijd bij jullie te blijven."