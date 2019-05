Kim Kardashian, die donderdag moeder werd van haar vierde kind, vindt het jongetje het rustigst van al haar kinderen.

"Ik heb me helemaal voor niks zorgen gemaakt, want hij is tot nu toe het rustigste en meest ontspannen kind van allemaal en iedereen is dol op hem", schrijft ze bij een foto van haar babyshower op Instagram.

De 38-jarige Kardashian liet vrijdag via Twitter weten dat haar kind geboren was. "Hij is hier en hij is perfect!", aldus de realityster. "Hij lijkt wel een tweelingbroer van Chicago. Hij zal vast nog veranderen, maar voor nu lijkt hij sprekend op haar."

Het is nog niet bekend wat de naam van het jongetje is.

Kardashian bevestigde in januari dat zij en haar man Kanye 'Ye' West via een surrogaatmoeder een vierde kind zouden krijgen.

De realityster en West kregen eerder dochter Chicago via een draagmoeder. Kardashian had last van verschillende complicaties toen ze zwanger was van dochter North (5) en zoon Saint (3). Daarna kreeg ze van de dokter het advies om niet meer zelf zwanger te worden.