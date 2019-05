Een Mexicaanse worstelaar is zaterdagavond tijdens een show in Londen overleden nadat hij in de ring door vermoedelijk een hartstilstand in elkaar zakte. Het gaat om de 51-jarige Silver King, die vroeger worstelde bij het World Championship Wrestling (WCW).

César Barron, zoals zijn officiële naam luidt, was ook als slechterik te zien in de film Nacho Libre met acteur Jack Black.

Silver King trad zaterdag op in de wijk Camden. De organisatoren van de lucha libre-show bevestigen het overlijden van de worstelaar. Volgens de krant Camden New Journal hadden zijn medeworstelaars de ernst van de situatie niet meteen in de gaten.

Silver King viel op de grond na een trap tegen de zijkant van zijn lichaam. Hij werd omgedraaid, waarna de scheidsrechter aftelde. Toen duidelijk werd dat Silver King niet meer bij bewustzijn kwam, rende een medisch team de ring in.

Het publiek juichten de worstelaar nog toe door "Silver" te roepen, voordat hen gevraagd werd het pand te verlaten.