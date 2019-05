Goedele Liekens heeft een punt achter haar relatie gezet, bevestigt de seksuologe in gesprek met Het Laatste Nieuws. De presentatrice was meer dan zes jaar samen met haar partner Luc Jeurissen, maar geeft aan dat de twee uit elkaar zijn gegroeid en dat de relatie in stand houden te veel energie kostte.

"We bleken verschillende waarden en normen te hebben, maar van wrok of boosheid is geen sprake", aldus Liekens.

Liekens maakte haar nieuwe relatie in 2013 bekend. De 56-jarige seksuologe ontmoette de twee jaar jongere Jeurissen op een feest van vrienden. De twee hadden een langeafstandsrelatie en hebben nooit samengewoond.

De Belgische presentatrice maakte onlangs bekend de politiek in te gaan. Ze is te vinden op de kandidatenlijst van de Vlaams-Brabantse partij Open VLD voor de verkiezingen voor het Europees Parlement op 26 mei.