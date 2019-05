Bridget Maasland blijkt toch geen keiharde bitch, Meghan Markle en prins Harry zijn ouders geworden en zit Sylvie Meis aan de botox? Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

Kil, keihard en een ijskonijn; Bridget Maasland wordt zelden anders omschreven. In roddelbladen staan geregeld verhalen over hoe Bridget haar koele imago steeds weer opnieuw weet te bevestigen, en om de haverklap moet de presentatrice in interviews vertellen dat ze echt niet zo onaardig is als mensen lijken te denken.

Door dat imago leek Bridget de aangewezen persoon om Chazia Mourali op te volgen als presentatrice van De Zwakste Schakel. Maar wat blijkt? Bridget is veranderd; ze is niet bitchy genoeg. Recensenten vonden de gemeenheid van Bridget zelfs een beetje geacteerd overkomen.

"Het was allemaal nog iets te keurig binnen de lijntjes. Het huiswerk voor de komende weken: graag iets cynischer en meedogenlozer. En nou oprotten", aldus de recensent van de Volkskrant.

Het AD vindt dat Bridget geen geschikte 'quizheks' is. "De snibbig bedoelde maar ronduit lachwekkende oneliners ('wie leek een studiebol maar blijkt toch een oliebol') kwamen er ingestudeerd en geforceerd uit."

"Alles moet schamper klinken: tjee, dat je dat niet weet! Bij Bridget werkte dat alleen bij de vraag hoe Brad Pitt en Angelina Jolie als setje werden genoemd (Brangelina!)", schrijft Het Parool, dat Bridget "de enige zwakste schakel" in het programma noemt.

Voor Bridget zal het ongetwijfeld weinig uitmaken; de kijkcijfers van haar dagelijkse programma zijn nu al hoger dan de kijkcijfers van RTL Late Night, dat eerder werd uitgezonden op hetzelfde tijdstip, en op Twitter zijn de meeste mensen wel enthousiast over de harde opmerkingen van de presentatrice.

En we noemen 'm: Archie

Wekenlang zat de hele wereld in spanning te wachten; wanneer zou de baby van de Britse prins Harry en Meghan Markle toch komen? Er werd gesuggereerd dat het achterkleinkind van koningin Elizabeth al lang geboren was en dat wij hem of haar pas een half jaar na de geboorte zouden zien. Maar gelukkig, deze week kwam eindelijk de verlossing: er is een jongetje geboren.

Hoewel van tevoren was aangekondigd dat het stel niet meteen na de bevalling de pers te woord zou staan, deed prins Harry dat uiteindelijk wel. De kersverse vader zat zo op een roze wolk dat hij iedereen bedankte; de mensen die geholpen hadden tijdens de bevalling, zijn echtgenote, de aanwezige journalisten en natuurlijk ook de paarden die achter hem in de stal stonden.

Twee dagen later kwam het stel, met hun zoon in de armen, door de gangen van Windsor Castle. Meghan liep in een wit jurkje en op enorme hakken een paar meter naar de journalisten toe, met Harry, die hun zoon in de armen hield, aan haar zijde.

En ook nu werd duidelijk dat het stel in de zevende hemel was met de nieuwe toevoeging aan hun gezin. Meghan was moe, maar gelukkig. Harry bedankte opnieuw iedereen. Maar een naam maakten ze in dat persrondje niet bekend. Even later werd duidelijk hoe we de baby moeten noemen: Archie.

Een paar weken thuis met de baby zit er voor Harry helaas niet in. Hij was donderdag alweer op pad in Den Haag. Daar zei hij helemaal niets over Archie, maar hij werd wel heel blij van het rompertje dat hij van prinses Margriet kreeg.

Sylvie, wat doe je nu?

Sylvie Meis heeft geen neus meer, geen rimpels meer en ook bijna geen ogen meer. Op foto's van de presentatrice kwam deze week flink veel kritiek, omdat Sylvie er onherkenbaar uit zou zien. Duitse media vroegen zich af of ze misschien een neuscorrectie had gehad, en daarbij nog flink wat botox om haar voorhoofd glad te strijken.

Onzin natuurlijk! Sylvie is een natuurlijke schoonheid en heeft al dat gedoe helemaal niet nodig. Om zo mooi te blijven, gebruikt ze alleen maskertjes, crèmes en gaat ze regelmatig naar de schoonheidsspecialiste.

Op Instagram maakt ze dan ook maar wat graag duidelijk dat er helemaal niets aan de hand is. Ze zet zichzelf met een flatteus filtertje op de foto en zo kunnen we zien dat er geen sprake is van een verdwenen neus of kleine oogjes.

Foto's van haar mogelijke nieuwe liefde, die in Duitse media ook uitgebreid besproken wordt, plaatst ze niet op het sociale medium. Na Bart is Sylvie wellicht iets voorzichtiger geworden met het delen van romantische kiekjes met een nieuwe geliefde; de kritiek op haar liefdesleven is ze inmiddels meer dan beu, en een nieuwe geliefde, drie weken na de vorige breuk, zal ongetwijfeld niet voor positieve reacties zorgen.

Gelukkig zit de roddelpers er bovenop en weet zij ons te vertellen dat de nieuwe man in Sylvies leven een rijke, Duitse zakenman die Michael Hellge heet is. En toevallig: hij heeft een bedrijf dat adviseert over cosmetische behandelingen. Mocht Sylvie dan ooit toch behoefte hebben aan een klein fillertje hier en daar, kan hij haar daar meteen mee helpen.