Barry Crane werd in 1985 dood aangetroffen door een huishoudster in de garage van zijn huis in Hollywood. Bijna 35 jaar later is regisseur Edwin Hiatt na een DNA-match opgepakt voor de moord op zijn collega.

Volgens The Hollywood Reporter is de nu 52-jarige Hiatt door de FBI in North Carolina opgepakt omdat er een DNA-match naar voren kwam nadat het bewijsmateriaal vorig jaar opnieuw werd bekeken.

Hiatt heeft de moord op Crane, die hij had geknuppeld en gewurgd, inmiddels bekend. De 57-jarige Crane werkte onder meer aan series als Dallas, The Incredible Hulk en Hawaii Five-O.