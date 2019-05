Johnny Galecki hoopt dat zijn eerste kind een meisje is, vertelt The Big Bang Theory-acteur in het televisieprogramma The Talk.

Galecki was te gast om te praten over het naderende einde van de serie The Big Bang Theory, waarin hij de rol van Leonard vertolkt. De laatste aflevering van de sitcom wordt op 16 mei uitgezonden.

Toen de presentatoren van de show hem vroegen naar zijn roze gelakte nagels, legde de acteur uit dat hij op een dochter hoopt.

"Het werd een beetje saai om er negen maanden per jaar hetzelfde uit te zien als ik Leonard speel. Dus toen de opnames waren afgerond, heb ik mijn haar blauw geverfd. Toen werd ik bijgelovig en dacht ik dat dit zou bijdragen aan de geboorte van een zoontje, terwijl ik liever een dochter wil", zegt hij.

Galecki voegt er snel aan toe dat zijn kind dit interview nooit te zien mag krijgen. De 44-jarige acteur en zijn 21-jarige vriendin Alaina Meyer maakten onlangs bekend hun eerste kind te verwachten.