Het productiehuis van Steven Spielberg, Amblin Television, heeft zich teruggetrokken als producent van de serie Bull.

Volgens Deadline besloot zijn bedrijf te stoppen met de productie van Bull, nadat actrice Eliza Dushku collega Michael Weatherly had beschuldigd van ongepast gedrag.

Volgens Dushku maakte Weatherly seksueel getinte opmerkingen en nodige hij haar uit in zijn 'verkrachtingsbusje'.

In december werd duidelijk dat televisiezender CBS Dushku 9,5 miljoen dollar had betaald. Volgens de actrice was het de bedoeling dat ze een vaste rol in de serie zou krijgen. Ze zou de vlam van Weatherly's personage spelen. Echter werd ze na een klacht over het gedrag van de acteur uit de show geschreven.

CBS betaalde haar daarom het equivalent van het salaris dat ze had ontvangen als ze vier seizoenen in Bull had gespeeld.

De regisseur zou persoonlijk met Dushku hebben gesproken en daarna hebben besloten zijn bedrijf niet meer in te zetten als producerende partij voor Bull.

Amblin Television bevestigde donderdag niet langer te betrokken zijn bij de show, maar noemde daarbij geen specifieke reden.