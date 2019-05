Patricia Paay hoeft het restantbedrag van 10.000 euro, waar Osuro Holding B.V. bij de rechter bewijsmateriaal voor moest aanleveren, voorlopig niet terug te betalen. De zeventigjarige mediapersoonlijkheid mag dat bedrag houden als het bedrijf afziet van vervolgstoppen of niet in hoger beroep gaat.

De rechtbank in Breda heeft in een eerder tussenvonnis besloten verschillende vorderingen niet toe te wijzen en geen bewijslevering toe te laten. Alleen voor het bedrag van 10.000 euro werd bewijslevering toegelaten.

In een reactie aan NU.nl laat de advocaat van het bedrijf weten dat er mogelijk toch vervolgstappen komen. "Zodra een definitieve beslissing van de rechtbank beschikbaar is, zal cliënte overwegen om tegen de integrale beslissing hoger beroep in te stellen, waarin alle vorderingen opnieuw aan de orde kunnen komen en over alle vorderingen bewijslevering nog mogelijk is".

Paay zou vanaf 2015 meerdere bedragen hebben ontvangen van het bedrijf, dat is opgericht door Rob Rijsbergen, een goede vriend van haar. Hij werd in 2017 aan de kant gezet bij het bedrijf, waarna zijn zoon het overnam. Die zou voor zo'n 1,75 miljoen euro aan "dubieuze betalingen" hebben aangetroffen bij de overname. De zoon zou van mening zijn dat het om leningen ging.

De twee partijen wilden in eerste instantie onderling schikken, maar kwamen er niet uit. Daarom werd besloten om de rechtbank uitspraak te laten doen.