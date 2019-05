David Beckham mag een half jaar niet autorijden omdat hij zijn mobiele telefoon had gebruikt terwijl hij achter het stuur van zijn Bentley zat.

Dat is donderdag bepaald na een hoorzitting in Londen, schrijft The Sun.

De 44-jarige Beckham, die zelf aanwezig was bij de zitting, werd vorige maand aangeklaagd nadat iemand hem had zien rijden met zijn telefoon in zijn hand. De oud-voetballer bekende.

Naast het rijverbod moet Beckham een boete betalen van 750 pond (bijna 870 euro).