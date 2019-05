Anna Drijver (35) en Benja Bruijning (35) acteren samen in dezelfde films, maar het stel beschouwt zichzelf niet als acteurskoppel. "Ons leven is groter dan ons werk", zegt Drijver in de interviewreeks van NU.nl In de auto met.

"Hoewel acteren natuurlijk wel superbelangrijk voor ons is. Zo voelt iedereen zich, die van datgene waar hij het meest van houdt zijn werk heeft gemaakt. Maar ik zit ook heel vaak in de kinderboerderij, terwijl Benja aan het voetballen is."

Op de vraag of het stel zich verwant voelt met legendarische acteurskoppels als Romy Schneider en Alain Delon of Brad Pitt en Angelina Jolie, reageren ze ontkennend. Bruijning: "Feitelijk zijn we natuurlijk wel een acteurskoppel, dat valt niet te ontkennen. Maar met opzet een glamourleven leiden vinden we gewoon niet leuk."

"We zoeken geen paparazzi op, zijn niet echt in het nachtleven te vinden, hebben geen drama, drinken niet veel en hebben geen ruzies op straat", vult Drijver aan. Bruijning: "Die ruzies zijn allemaal binnenshuis, dat houden we vakkundig verborgen."

'We hebben superveel geluk'

Bruijning en Drijver zijn op dit moment in het nieuwe seizoen van Nieuwe Buren te zien, maar spelen ook samen in de internationale vampierenserie Heirs of the Night. De serie is geregisseerd door Diederik van Rooijen, die eerder onder meer aan Penoza werkte.

"We hebben allebei superveel geluk met wat we aan rollen krijgen aangeboden", zegt Bruijning. "Je hebt daar zelf weinig invloed op", aldus Drijver. "Ik zou bijvoorbeeld dolgraag een keer in een korset in een grachtenhuis een drama willen opnemen. Maar als die film niet gemaakt wordt, heb je pech. Maar we boffen heel erg."