Prinses Margriet heeft de Britse prins Harry een cadeautje gegeven bij diens bezoek aan Den Haag. De prinses overhandigde de kersverse vader een rompertje.

De Britse prins werd maandag voor het eerst vader, toen zijn echtgenote Meghan Markle beviel van een zoon. Woensdag werd bekendgemaakt dat het jongetje de naam Archie heeft gekregen.

Hoewel het een van de eerste uitstapjes van de prins was sinds de geboorte, zei hij niets over zijn nieuwe zoon in zijn toespraak in Den Haag. In zijn toespraak had hij het vooral over de reden voor zijn bezoek: de organisatie van de Invictus Games.

Harry trouwde bijna een jaar geleden met de voormalig actrice uit de Verenigde Staten.