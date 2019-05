De moeder van Gerard Joling is er trots op dat haar zoon na alle jaren in de entertainmentindustrie nog steeds zichzelf is. Janny Joling hoopt dat dit in de toekomst ook zo blijft, zegt ze in een interview met Libelle.

"Maar dat doet hij ook wel. En ik zou het heel leuk vinden als hij een keer een fijne vent tegenkomt, maar hij zegt dat hij daar te druk voor is. Hij is nooit thuis", aldus de moeder van de zanger.

Zanger Joling vindt dat je "nooit over jezelf" kunt zeggen dat "je zo gewoon bent gebleven". "Ik wil het iedereen naar de zin maken, maar de een vindt je fantastisch en de ander moet niks van je hebben. Er zijn er genoeg die mij overdreven vinden en dat mag ook, ik snap het wel. Maar ik geloof niet dat ik onhandelbaar ben of lastig om mee te werken. Ik hoor altijd positieve verhalen terug."

Als Janny Joling iets moet noemen wat ze minder vindt aan haar zoon, is het dat hij boeren en winden laat op televisie. "Ik lig er niet wakker van, maar denk dan: moet dat nou? Ik zeg er wel wat van."