Jesse Klaver is voor de derde keer vader geworden. De lijsttrekker van GroenLinks deelt op Instagram de eerste foto van zijn jongste kind.

"De kleine Klaver is geboren! Zijn mamma en hij maken het fantastisch", aldus Klaver (33) bij een foto van zichzelf met zijn derde zoon.

Klaver en zijn vrouw Jolein hadden al twee zoons. De politicus heeft in het verleden gezegd dat het hem "geen bal" uitmaakte of hij er nog een zoon of dochter bij zou krijgen.

"Vrienden van me zeggen: 'Een meisje is leuk, meisjes hangen veel meer aan hun vader, je kunt lekker shoppen met ze.' Maar ik wil gewoon met m'n zoons gaan shoppen", aldus Klaver in gesprek met VIVA.