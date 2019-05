De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle hebben woensdag rond 17.30 uur de naam van hun zoon via Instagram bekendgemaakt. Hun zoon heet voluit Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

Archie is een afkorting van de naam Archibald en betekent 'dapper'. Harrison betekent letterlijk 'zoon van Harry', schrijft Sky News.

De nieuwswebsite meldt ook dat de naam Archie in de laatste twintig jaar populairder is geworden in het Verenigd Koninkrijk. Het staat volgens Nameberry zelfs in de top twintig van populairste Britse babynamen.

De prins en zijn vrouw hebben zelf nog geen toelichting gegeven op de keuze voor de naam Archie.

Naam Spencer was het populairst bij wedkantoren

Vóór de bekendmaking van de naam werd er veel gespeculeerd. Wedkantoren achtten de kans zeer klein dat Archie als naam werd gekozen. De naam Harrison stond helemaal niet op de lijst.

De meeste mensen hadden hun geld ingezet op de naam Spencer, een vernoeming naar de meisjesnaam van Harry's moeder Diana.

De naam Spencer werd pas recentelijk vaker genoemd. De wedkantoren gingen eerder uit van een traditionele naam. In hun top tien stonden dan ook namen als James, Philip, Arthur en Albert.

Volgens Joe Little, een Britse verslaggever op het gebied van het koningshuis, hadden Harry en Markle meer vrijheid in het kiezen van de naam voor hun zoon dan prins William en zijn vrouw Kate Middleton, schrijft BBC News. Archie staat namelijk lager in de lijn van troonopvolging.

Archie krijgt niet automatisch de titel prins

Markle en Harry stelden hun zoon, die maandag ter wereld kwam, eerder woensdag al voor aan het grote publiek. Zij maakten toen nog geen naam bekend. Markle noemde de geboorte van haar zoon in een eerste reactie 'magisch'.

Archie, het eerste kind van Harry en Markle, werd op 6 mei om 5.26 uur (lokale tijd) geboren. Eerder maakte het echtpaar al bekend dat hun zoon ruim 3.200 gram weegt.

Het kind krijgt niet automatisch de titel prins. Koningin Elizabeth bepaalt of hij die titel krijgt. Wel is al duidelijk dat de jongen zevende in de lijn van troonopvolging is.