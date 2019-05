Britney Spears heeft een omgangsverbod geëist tegen haar voormalige manager Sam Lutfi. Volgens papieren in handen van TMZ heeft de zangeres de rechtszaak gewonnen en is het omgangsverbod in werking gesteld.

Lutfi mag niet meer binnen een straal van zo'n 200 meter van de zangeres komen en ook is hem verboden zich nog langer minachtend over haar uit te laten. Lutfi beweert zelf dat hij al sinds 2009 niet meer heeft geprobeerd om met Spears in contact te komen.

Volgens Spears heeft Lufti dreigende berichtjes gestuurd naar haar moeder Lynne en op sociale media "dreigende en kwetsende" berichten geplaatst over de zangeres.

Uit de documenten die TMZ onder ogen kreeg, heeft Lutfi Spears' moeder vorige week een bericht gestuurd waarin hij haar verwijt dat ze niet de juiste beslissingen maakt over de behandelingen die de zangeres krijgt voor haar mentale gezondheid.

Ook zou haar voormalige manager dreigen om een aantal persoonlijke bezittingen van Spears openbaar te maken, die hij in zijn bezit kreeg toen hij een kleine twintig jaar geleden haar management verzorgde.

De familie Spears wees Lutfi lang aan als degene die verantwoordelijk is voor de zenuwinzinking die de zangeres in 2008 had.

Manager spande eerder zaak aan tegen Spears

Het is niet de eerste keer dat de twee partijen tegenover elkaar staan in de rechtbank. In 2009 spande Lutfi een zaak aan tegen de familie Spears, mede vanwege contractbreuk. Wegens onvoldoende bewijs won de familie Spears de zaak.

Spears liet zich eerder in een kliniek opnemen omdat ze het erg moeilijk zou hebben met de slechte gezondheid van haar vader Jamie. Verschillende media berichtten echter dat ze om heel andere redenen in de kliniek zat.

De 37-jarige Spears ontkende woensdag in een filmpje op Instagram alle geruchten en benadrukte dat ze er zat om haar mentale problemen te overwinnen.

De zangeres annuleerde onlangs nog haar nieuwe concertreeks in Las Vegas om voor haar vader te kunnen zorgen, die enkele operaties aan zijn darmen had ondergaan. Sinds ze gediagnosticeerd werd met een bipolaire stoornis, staat Spears onder officieel toezicht van haar vader.