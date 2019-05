Meghan Markle en prins Harry hebben hun pasgeboren zoon, die maandag ter wereld kwam, voor het eerst aan het grote publiek laten zien. Markle noemt de geboorte van haar zoon, die nog geen naam heeft, 'magisch'.

"Het is geweldig tot nu toe", zegt de 37-jarige echtgenote van de 34-jarige prins woensdag tijdens een persmoment. "Ik ben omgeven door de twee leukste mannen van de wereld. Ik ben zo gelukkig." De twee toonden hun baby in St George's Hall in Windsor Castle, waar zij vorig jaar ook trouwden.

Haar zoon omschrijft Markle als "rustig". "Hij heeft een lief karakter en is een droomkind." Op de vraag op wie hij het meeste lijkt, kunnen beiden niet antwoorden. "Hij ziet er elke dag weer anders uit", lacht Harry. "Hij heeft al een beetje gezichtshaar."

'Nog een geweldig achterkleinkind erbij'

De prins deelde maandag al zijn eerste reactie op het ouderschap en zegt ook woensdag weer dat het zorgen voor zijn zoon heel fijn is. "We zijn zo blij dat we nu ons kleine bundeltje met liefde hebben en deze waardevolle tijd met hem kunnen doorbrengen."

Het koppel vertelt dat koningin Elizabeth en prins Philip later op woensdag hun achterkleinzoon voor het eerst zullen ontmoeten. "Ze hebben nog een geweldig achterkleinkind erbij", zegt Harry.

Prins Charles zal zijn vierde kleinkind later deze week voor het eerst zien. Hij is momenteel met zijn vrouw Camilla op staatsbezoek in Duitsland en zal over drie dagen weer in Londen zijn. "We konden niet blijer zijn en kijken ernaar uit de baby te ontmoeten wanneer we weer terug zijn", zei hij in een reactie op de geboorte.

Nog niet bekend wanneer naam van baby wordt gedeeld

Het eerste kind van Harry en Markle werd op 6 mei om 5.26 uur (plaatselijke tijd) geboren. Eerder maakte het echtpaar al bekend dat hun zoon ruim 3.200 gram weegt. Wanneer de naam van het kind bekend wordt gemaakt, is nog niet duidelijk.

Het stel maakte in oktober bekend een kind te verwachten. Ze lieten toen nog niet weten of het om een meisje of een jongen ging. Hun zoon krijgt niet automatisch de titel prins. Koningin Elizabeth bepaalt of hij die titel krijgt. Wel is al duidelijk dat het jongetje zevende in de lijn van troonopvolging is. Prins Charles, zijn zeventigjarige opa, is eerste in de lijn van troonopvolging.

Maandag werd bekendgemaakt dat de prins donderdag, ondanks de geboorte van zijn zoon, naar Den Haag vertrekt voor een afspraak naar aanleiding van de Invictus Games die volgend jaar in de hofstad worden georganiseerd. De prins is initiatiefnemer van dat sportevenement voor (oud-)militairen.