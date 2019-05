Olcay Gulsen en Ruud de Wild hebben nu een paar maanden een relatie en de presentatrice vertelt in Grazia dat ze iedere dag iets van elkaar leren. De twee kunnen ook uren met elkaar praten.

"De relatie is heel gelijkwaardig en in balans. Ruud is een uitgesproken persoon met een duidelijke mening die hij kan onderbouwen. Maar ook lief en zacht. Er zijn nog geen irritaties of discussies geweest, omdat we heel like-minded zijn. Frustraties en ruzies beginnen pas als mensen elkaar niet begrijpen", aldus Gulsen.

Al tijdens de eerste date voelde de presentatrice dat de relatie tussen haar en De Wild iets kon worden. "Ik zag Ruud naar binnen lopen en heb hem van buitenaf bekeken en voelde dat het een interessante man was. We kenden elkaar via Boulevard, maar het contact verwaterde. Toen ik net was verhuisd na mijn relatiebreuk, stuurde hij me een berichtje: of ik mee wilde doen aan zijn podcast."

Gulsen (38) zegt dat ze minder egoïstisch in de liefde is geworden. "Ik weet inmiddels wel dat om een relatie te laten werken, je zelf ook dingen op tafel moet leggen en niet alleen maar dingen van de ander moet verwachten. Anders is het gedoemd te mislukken."