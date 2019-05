Actrice Sarah Chronis (32) en acteur Kay Greidanus (27), die al ruim vijf jaar samen zijn, zeggen geen jaloerse gevoelens te hebben over elkaars seksscènes. Ze wensen elkaar meestal veel plezier, vertelt Chronis woensdag in een interview met Grazia.

"Het is wel grappig dat we voor ons werk legaal vreemd kunnen gaan", vervolgt de actrice. "Jaloers zijn we sowieso niet. Misschien alleen in het begin, zes jaar geleden, toen ik nog op de toneelschool zat in Maastricht en Kay al in Amsterdam woonde."

In de serie Nieuwe Buren is het koppel ook samen in seksscènes te zien. "Het aantal hot-and-steamyscènes tussen ons valt eigenlijk wel mee. Maar natuurlijk denk je er bij zo'n scène wel over na hoe mensen ernaar zullen kijken: zouden ze het echt zo doen?"

"Intieme scènes zijn altijd vrij plastisch, met zo'n hele crew om je heen", voegt Greidanus toe. "Maar ik ben wel blij dat we geen swingers hoefden te spelen, zoals in seizoen 1. Om elkaar dan op de set met een ander bezig te moeten zien, dat lijkt me heel raar."

Greidanus maakte als acteur naam bij het Nationale Toneel, in stukken van onder anderen Anton Tsjechov en Eugene O'Neill. In 2014 en 2015 speelde hij de hoofdrol in de Nederlandstalige versie van het toneelstuk War Horse. Als filmacteur verscheen hij vorig jaar onder meer in Zwaar verliefd.

Ook Chronis was in die film te zien. Eerder werd ze bekend door rollen in Rozengeur & Wodka Lime en Onderweg naar Morgen. Ook speelde ze in de ontvoeringsthriller Bloedlink, de Nederlandse remake van The Disappearance of Alice Creed. Onlangs won ze het goed bekeken spelprogramma Wie is de Mol?.