Rapper Kempi heeft door zijn gevangenisstraffen geleerd waar het in het leven echt om draait.

"De gevangenis laat je alles waarderen wat je ooit niet waardeerde", zegt hij in gesprek met 3FM's Frank van der Lende. Volgens Kempi (echte naam Jerreley Slijger) wordt de omvang en de impact van een celstraf vooral duidelijk als je naar de televisie kijkt.

"Als je 22 uur per dag in je cel moet zitten en de hele dag televisie kijkt, word je de hele dag geconfronteerd met menselijke emoties. Je ziet liefde, zwangerschappen, kinderen. Dat is heel zwaar. Daar sta je normaal niet bij stil. Iemand op televisie zegt tegen zijn moeder: 'Ik houd van je'. Dan denk je: 'Dat had ik ook moeten doen.'"

De 32-jarige Kempi, wiens nieuwe album Oompie Keke net is verschenen, zat meerdere malen vast en is veroordeeld voor onder meer mishandeling, drugs- en wapenbezit. Over dat laatste vergrijp zei Kempi dat hij het vuurwapen nodig had voor het opnemen van een videoclip. In het interview met Van der Lende zegt hij veel spijt te hebben van sommige keuzes die hij gemaakt heeft.

"Veel dingen gebeurden uit wanhoop en frustratie. Er is geen enkele detentie of rechtszaak waar je trots op kan zijn. Ik vind ze allemaal even erg. Elke zonde is een zonde en ik hoop dat mijn kinderen of de jeugd die naar mij luistert daar nooit doorheen hoeven te gaan. Ik had meer uit mezelf kunnen halen, als ik wist hoe."

'Ik reageer niet meer op iedere prik'

Op de vraag of detentie leerzaam is, zegt de rapper gekscherend: "Het voelt als straf. Maar als je vroeger straf kreeg van de leraar, dan was je niet blij en had je ook niks geleerd. Dan denk je niet: ik doe het nooit meer, maar: ik doe het beter en zorg dat ik niet gepakt wordt."

In zijn serieuze antwoord laat hij vervolgens weten niet te geloven dat detentie voor iedereen werkt. Hij heeft vooral moeite met de machtsverhouding tussen hem en de bewakers in uniform die hem commanderen.

"Want dan kan ik me niet verdedigen hoe ik me zou willen verdedigen. Een leeuw is een leeuw, die hoeft met niemand rekening te houden. Die respecteer je. Mensen in de dierentuin gaan die leeuw prikken en verwachten dat hij niets zal doen. Dat is wat mensen bij mij doen. Die leeuw ligt daar te liggen, let him be."

Maar Kempi zegt dat hij rustiger is geworden en niet meer op iedere 'prik' reageert: "De bedoeling van die prik is dat ik reageer. En als ik reageer, hebben jullie de Kempi te pakken die jullie altijd willen hebben."