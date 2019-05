De voormalige Baywatch-ster Pamela Anderson heeft dinsdag WikiLeaks-oprichter Julian Assange bezocht in de gevangenis in Londen. De 51-jarige actrice stond na het bezoek de pers te woord. Ze vindt dat Assange niet in een zwaarbewaakte gevangenis thuishoort. "Hij heeft niets verkeerd gedaan, hij is een onschuldig mens", aldus Anderson.

Volgens de actrice heeft Assange in zijn cel geen toegang tot informatie. De WikiLeaks-oprichter zou ook sinds hij is vastgezet niet meer met zijn kinderen hebben gesproken.

Assange zocht in 2012 een veilig heenkomen in de Ecuadoraanse ambassade om zijn uitlevering aan Zweden te voorkomen. De Australiër bivakkeerde daar tot april van dit jaar. Toen werd hij opgepakt en veroordeeld tot vijftig weken cel. Verder hebben ook de Verenigde Staten om zijn uitlevering gevraagd.

Assange riskeert in de VS een gevangenisstraf van vijf jaar. De Amerikaanse autoriteiten zeggen dat hij in 2010 samenwerkte met Chelsea Manning om geheime overheidsdocumenten te bemachtigen.

Manning, destijds een legeranalist, speelde geheime informatie door aan de klokkenluiderssite van Assange. Hij wordt verdacht van het helpen van Manning bij het kraken van een wachtwoord op computers van het ministerie van Defensie. Die poging lijkt te zijn mislukt.