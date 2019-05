Bibian Mentel, die twee maanden geleden werd geopereerd aan een tumor op haar ruggenwervel, wil ondanks de incomplete dwarslaesie die zij hieraan heeft overgehouden toch meedoen aan Dancing with the Stars. De voormalige paralympisch snowboardster (46) hoopt dat ze over een paar maanden weer kan lopen.

Begin dit jaar werd bekend dat de olympisch kampioene meedoet aan het nieuwe seizoen van de RTL-dansshow, twee maanden voordat ze onverwachts werd geopereerd omdat bleek dat ze wederom aan kanker leed.

Na de ingreep, begin maart, bleek dat Mentel haar benen niet meer goed kon bewegen. Haar echtgenoot Edwin Spee liet een paar weken later weten dat het gevoel in haar benen langzaam weer terugkeerde.

Mentel gelooft dat ze gewoon kan meedoen aan Dancing with the Stars. "Ik wil gewoon laten zien dat hoe groot de tegenslag ook is, je toch nog steeds het beste uit het leven kan halen", vertelt ze in gesprek met RTL Boulevard.

De voormalige snowboardster hoopt dat haar zenuwen weer gaan werken en dat ze over een paar maanden weer kan lopen. "Ergens is er een klein stemmetje in mijn achterhoofd dat zegt: Bieb, je gaat weer lopen", vervolgt Mentel. "Maar officieel weten we het nog niet. Het zou zomaar kunnen dat dit het eindresultaat is."

Ziekte meerdere malen teruggekeerd

Mentels onderbeen werd in 2001 geamputeerd vanwege botkanker. Sindsdien is de ziekte meerdere keren bij haar teruggekomen.

In oktober 2018 zette ze een punt achter haar lange loopbaan als paralympisch snowboardster. Ze veroverde drie keer goud op de Paralympische Spelen.

In 2014 werd ze in Sotsji olympisch kampioene op de snowboardcross, nadat ze jarenlang had gelobbyd om snowboarden op het programma van de Paralympics te krijgen.