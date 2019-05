De Britse kroonprins Charles en prins William hebben Harry en Meghan Markle gefeliciteerd met de geboorte van hun zoon. Het eerste kind van het stel kwam maandagochtend ter wereld.

"Ik heet mijn broer van harte welkom in de wereld van de slapeloosheid, die ook wel het ouderschap wordt genoemd", zegt William dinsdag tijdens een persmoment in Greenwich, nabij Londen. "Ik hoop dat ze de komende dagen een beetje kunnen wennen en genieten van de nieuwe toevoeging aan hun familie."

"We kijken ernaar uit om hem te zien", voegt zijn echtgenote Kate toe. "We zijn benieuwd hoe hij gaat heten en we wensen Harry en Meghan al het geluk toe."

De hertogin zegt dat het voor hun familie een bijzondere tijd is, omdat haar kinderen Louis en Charlotte ook pas jarig zijn geweest. "Het is blijkbaar een goede tijd om nu baby's te krijgen, de lente hangt in de lucht."

Charles is momenteel met zijn vrouw Camilla op staatsbezoek in Duitsland en sprak zich dinsdag voor het eerst uit over de geboorte van zijn vierde kleinkind. "We konden niet blijer zijn en kijken ernaar uit de baby te ontmoeten wanneer we weer terug zijn." Charles en Camilla keren over vier dagen weer terug naar Londen.

Publiek zal baby deze week gaan zien

Prins Harry heeft maandag in een reactie laten weten dat het koppel "ontzettend verheugd" is met de komst van hun eerste kind. "Het was de meest geweldige ervaring", zei hij over de geboorte. "Het is onbegrijpelijk dat vrouwen dit kunnen doen. Ik ben zo trots op mijn vrouw."

De zoon van Harry en Meghan heeft nog geen naam en weegt 3.200 gram. In de komende dagen zal het stel meer details over de geboorte van hun zoon delen en hem ook aan het publiek laten zien.

Maandag werd bekendgemaakt dat de prins donderdag, ondanks de geboorte van zijn zoon, naar Den Haag gaat voor een afspraak naar aanleiding van de Invictus Games die volgend jaar in de hofstad worden georganiseerd. De prins is initiatiefnemer van dat sportevenement voor (oud-)militairen.