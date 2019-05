Jan Jaap van der Wal woont en werkt al enkele jaren in België en maakt daar diverse televisieprogramma's. Wat hem betreft is hij geen Hollander in Vlaanderen meer.

"Ik ben nu gewoon een Vlaming, zij het eentje met Nederlandse roots", zegt Van der Wal in een interview met het Belgische tijdschrift Humo.

"Ik ben ook van plan om hier nog een tijdje te blijven; Eva (actrice Eva Duijvestein, red.) en ik hebben ons zoontje zelfs aangemeld op een Vlaamse school. Ik weet dat er veel kritiek op komt, maar voor zover ik het kan zien, heeft het Vlaamse onderwijs toch een behoorlijk hoog niveau."

Van der Wal presenteert in België onder meer het satirische actualiteitenprogramma De ideale wereld en zal dat komend seizoen ook doen. "Er is algemene tevredenheid bij de VRT en ik doe het heel graag."

'Gasten komen net iets meer uit hun schulp'

De 39-jarige Van der Wal vindt het prettig dat hij in het programma de Vlaamse en Nederlandse mentaliteit met elkaar kan verbinden.

"Waar ik vooral tevreden over ben, is dat ik een combinatie van Vlaamse gereserveerdheid en Hollandse directheid heb kunnen vinden. Zonder dat het brutaal, vervelend of grof wordt. Daardoor komen sommige gasten misschien net iets meer uit hun schulp dan je gewoonlijk op de Vlaamse televisie ziet."

Bovendien werkt het in zijn voordeel dat hij België nog helemaal niet goed kent: "Daardoor kan ik vragen stellen die uit de mond van een geboren Vlaming kinderachtig of onprofessioneel zouden klinken - ik wéét het antwoord gewoon niet. Bovendien heb ik er geen probleem mee om hem zo nu en dan eens een lastige vraag voor de voeten te werpen."