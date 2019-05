Het bezoek van prins Harry aan Den Haag, dat voor donderdag gepland staat, gaat gewoon door. Dat zegt een woordvoerder van de Britse prins en Meghan Markle, die maandag ouders van een zoon werden, tegen People.

De prins zou eigenlijk ook een bezoek aan Amsterdam brengen, maar dat werd eerder al afgezegd wegens "logistieke redenen". Ingewijden zeggen tegen People dat de reden van de afzegging waarschijnlijk te maken heeft met het schema van andere leden van het koninklijk huis deze week.

Zo brengen prins Charles en zijn vrouw Camilla een bezoek aan Duitsland, terwijl prins William en Kate Middleton naar Noord-Wales gaan. Als prins Harry ook nog naar Amsterdam zou gaan, zouden media mogelijk moeite hebben met het verslaan van alle activiteiten.

Het bezoek van prins Harry aan Den Haag heeft te maken met de Invictus Games, die donderdag over een jaar van start gaan in de stad. De prins is initiatiefnemer van dat sportevenement voor (oud-)militairen.

Zoon prins Harry en Markle maandagochtend geboren

Maandagmiddag werd bekendgemaakt dat Markle 's ochtends was bevallen van een zoon. In een bericht op Instagram lieten de twee weten dat "de hertogin en de baby in goede gezondheid verkeren".

De komende dagen zal het stel meer details over de geboorte van hun zoon delen.