De Britse prins Harry en Meghan Markle zijn maandag ouders geworden van een jongen. Het stel heeft de geboorte van hun eerste kind officieel bekendgemaakt, maar zal niet buiten het ziekenhuis verschijnen om de pers te woord te staan.

De naam van het jongetje is nog niet bekendgemaakt. Volgens de prins is het kindje na de uitgerekende datum geboren en hebben hij en Markle daardoor "wel genoeg tijd gehad om een naam uit te kiezen", maar hebben ze desondanks nog geen besluit genomen.

Wel heeft het stel gedeeld dat hun eerste zoon ruim 3.200 gram weegt. Het kindje is om 5.26 uur (plaatselijke tijd) geboren.

In een bericht op Instagram laten prins Harry (34) en Markle (37) weten dat "de hertogin en de baby in goede gezondheid verkeren". "Het koppel bedankt het publiek voor hun gedeelde vreugde en steun tijdens deze speciale tijd in hun leven", schrijven zij.

Een paar uur later verscheen een nieuw bericht, waarin de prins en zijn vrouw iedereen bedanken voor de "steun en lieve berichten in deze prachtige tijd". In de komende dagen zal het stel meer details over de geboorte van hun zoon delen.

Het jongetje krijgt overigens niet automatisch de titel prins. Koningin Elizabeth bepaalt of hij die titel krijgt. Wel is al duidelijk dat het jongetje zevende in de lijn van troonopvolging is. Prins Charles (70), zijn opa, is eerste in de lijn.

Stel wilde nieuws gelijk met publiek delen

Prins Harry heeft in een reactie laten weten dat het koppel "ontzettend verheugd" is met de komst van hun eerste kind. "Het was de meest geweldige ervaring", zegt hij over de geboorte. "Het is onbegrijpelijk dat vrouwen dit kunnen doen. Ik ben zo trots op mijn vrouw."

Omdat het zo'n mooie ervaring was voor het koppel, wilden ze het nieuws gelijk met iedereen delen, voegt de prins daaraan toe. In een officiële verklaring eerder op de dag werd bekend dat de bevalling van Markle maandagochtend begon en dat haar echtgenoot aan haar zijde was.

Doria Ragland, de moeder van Markle, is momenteel bij haar dochter en zegt "dolblij" te zijn met de komst van haar eerste kleinkind.

In oktober maakte het stel bekend een kindje te verwachten, maar niet te weten of het om een meisje of een jongen ging.

De prins meldde eind april dat hij zijn bezoek aan Nederland, naar aanleiding van de Invictus Games in 2020, inkortte wegens "logistieke redenen". Hij zou aanvankelijk zowel Den Haag als Amsterdam bezoeken, maar liet weten dat hij nu alleen nog maar op 9 mei naar Den Haag zou gaan.

Volgens royaltyverslaggever Rebecca English van Daily Mail lijkt dat bezoek gewoon door te gaan.

Stel zou geboorte eerst in privékring willen vieren

Eerder liet het stel ook al weten dat zij de geboorte van hun kind eerst in privékring wilden vieren, voordat zij het nieuws met de media zouden delen.

Sommige leden van het Britse koninklijk huis laten al kort na de bevalling hun baby aan de media laat zien. Zo toonde Kate Middleton, de echtgenote van Harry's broer William, haar zoon Louis zeven uur nadat zij was bevallen aan het publiek.

Markle en Harry trouwden in mei 2018, nadat ze in juni 2016 een relatie kregen. Sinds de bruiloft gingen er constant geruchten rond dat het stel een kind zou krijgen.