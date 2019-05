Amy Schumer verwacht een zoontje. Dat verklapte de hoogzwangere comédienne dit weekeinde op Instagram, in een bericht waarin ze uithaalde naar de Amerikaanse fastfoodketen Wendy's.

Schumer tierde eerst over Wendy's, dat volgens haar niets doet om vrouwen die in de landbouw werken te beschermen tegen seksueel geweld. De comédienne, die de fastfoodketen opriep deel te nemen aan het Fair Food Program, sloot haar bericht af met: "bovendien krijgen we een jongen".

Schumer is op Instagram heel open over haar zwangerschapsperikelen. Vorige week ontkende ze de geruchten nog dat ze al was bevallen, door te delen dat ze nog steeds "zwanger en aan het overgeven" was.

De comédienne en haar man Chris Fischer maakten eind oktober bekend een eerste kind te verwachten. Het duo trouwde afgelopen februari, enkele maanden nadat ze aan elkaar waren voorgesteld door Schumer's assistente, de zus van Fischer.