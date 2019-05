Madonna voelde zich tijdens haar jeugd een buitenstaander. Dat veranderde toen ze in aanraking kwam met de lhbt-gemeenschap, vertelde de zangeres zaterdagavond tijdens de GLAAD Media Awards na het winnen van de Advocate for Change award.

Madonna kreeg de prijs voor haar inzet voor de gelijke rechten van de lhbt-gemeenschap.

"Tijdens mijn jeugd heb ik me altijd een buitenstaander gevoeld, alsof ik er nergens bij hoorde", aldus de zestigjarige zangeres tijdens haar bedankspeech.

Toen Madonna door haar dansleraar en goede vriend Christopher Flynn voor de eerste keer meegenomen werd naar een gayclub in New York, veranderde dat haar leven.

"Het was de eerste keer dat ik mannen andere mannen zag zoenen, meisjes die verkleed waren als jongens, jongens in hot pants, allerlei mensen die ongelooflijk dansten en een vrijheid, plezier en vrolijkheid die ik nog nooit eerder had meegemaakt", aldus de zangeres.

"Ik voelde me voor het eerst in mijn leven niet alleen, dat het oké was om anders te zijn en ik dus geen freak was. Ik voelde me thuis en dat gaf me hoop."

De GLAAD Media awards worden elk jaar in New York uitgereikt door de Amerikaanse homorechtenorganisatie GLAAD.