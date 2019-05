Vince Vaughn is veroordeeld tot een verplichte alcoholcursus, een boete en drie jaar proeftijd, nadat hij vorig jaar werd gepakt terwijl hij onder invloed achter het stuur zat. Dit melden autoriteiten in Californië.

Vaughn werd in juni 2018 staande gehouden voor een blaastest. De acteur weigerde in eerste instantie, maar uiteindelijk bleek dat hij te veel had gedronken om nog te mogen rijden. Hij werd ter plekke gearresteerd.

Vaughn gaat nu een proeftijd van drie jaar in waarin hij nooit een blaastest mag weigeren. Mocht hij in deze drie jaar onder invloed van alcohol iemand doodrijden, zal hij worden vervolgd voor moord, valt te lezen in de papieren.

De acteur is bekend van zijn rollen in films als The Break-Up en Wedding Crashes.