Rita Ora heeft twee nieuwe tatoeages laten zetten door Henk Schiffmacher. Dit maakt de zangeres bekend via Instagram.

Ora bezocht Nederland voor een uitverkocht concert in TivoliVredenburg in Utrecht. Ze trad er vrijdagavond op en reisde daarna direct af naar Amsterdam om langs te gaan bij de tattoostudio van Schiffmacher.

"Na het beëindigen van mijn Europese tour moest ik wel een bezoekje brengen aan de legende Henk", schrijft Ora bij een foto met de tattooartiest op Instagram. Schiffmachers vrouw Louise vertelt op het sociale medium dat de zangeres om 02.00 uur 's nachts getatoeëerd werd en dat ze het naar hun zin hadden met bier en wodka.

Schiffmacher deelt een foto van de tatoeage die Ora op haar vinger liet zetten. Ook zou de Britse popster een nieuw kunstwerk op haar rug hebben gekregen.

Ora's concert in Nederland stond in het teken van haar tweede album Phoenix. De zangeres scoorde hits als Anywhere, Let You Love Me en Lonely Together met Avicii.