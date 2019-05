Justin Bieber heeft het op Instagram opgenomen voor Chris Brown. De popster schaart zijn collega in hetzelfde rijtje als Michael Jackson en Tupac Shakur.

Bieber is het niet eens met de kritiek die Brown geregeld krijgt. "Iedereen wacht tot mensen sterven voordat ze hen de waardering geven die ze verdienen. Wanneer Chris Brown na een lang leven overlijdt, zal men missen wat ze al die tijd al voor zich hadden", schrijft hij op sociale media.

"De mensen die het talent van Brown onderschatten door een fout die hij ooit heeft gemaakt, moeten hier nog eens over nadenken", besluit hij. Bij de opmerking plaatst hij een foto van Brown naast portretten van Jackson en Shakur, waarmee hij wil zeggen dat Brown een combinatie van de twee overleden artiesten is.

Brown werd in 2009 veroordeeld voor het mishandelen van zijn toenmalige vriendin Rihanna. In 2016 werd hij gearresteerd nadat een vrouw de politie had gebeld omdat Brown haar met een vuurwapen zou hebben bedreigd. In januari 2019 werd hij opgepakt in Parijs nadat een vrouw hem had beschuldigd van verkrachting.

Brown kreeg het onlangs aan de stok met de Schotse band Chvrches. De bandleden bekritiseerden producer Marshmello voor zijn samenwerking met Brown, die zij een misbruiker noemen. Brown reageerde fel op de actie van Chvrches en zei dat hij hoopte dat ze "voor een bus met psychiatrische patiënten zouden lopen".