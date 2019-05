Johnny Galecki (44) en zijn vriendin Alaina Meyer (21) verwachten binnenkort hun eerste kind. De acteur, die Leonard speelt in de sitcom The Big Bang Theory, vertelt vrijdag dat zijn vriendin in verwachting is.

"We vinden het geweldig om te vertellen dat we binnenkort een kleintje in deze gekke en mooie wereld mogen verwelkomen", schrijft Galecki op Instagram.

De 44-jarige acteur vraagt zijn fans om privacy in deze "vreugdevolle tijd".

Hiervoor had Galecki een relatie met zijn tegenspeelster Kaley Cuoco, die in de serie zijn echtgenote Penny speelt.

Deze week nam de cast van The Big Bang Theory de allerlaatste aflevering op van de serie, die in totaal twaalf seizoenen telt.