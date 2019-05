Jim Cummings, de stemacteur van onder meer Winnie de Poeh en Tijgetje, zou zijn voormalige echtgenote jarenlang hebben mishandeld. Zijn ex-vrouw beweert tevens dat hij verslaafd is aan drugs en dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan dierenmishandeling.

In documenten die in handen zijn gevallen van The Blast is te lezen dat zijn ex Stephanie beweert dat de 66-jarige Cummings haar in de jaren na hun scheiding in 2011 "emotioneel, seksueel en fysiek" heeft mishandeld. Ook zegt ze dat hij haar met de dood heeft bedreigd en heeft verkracht.

Volgens Stephanie Cummings heeft de stemacteur een straatverbod opgelegd gekregen nadat hij zich aan haar opdrong in het bijzijn van hun destijds vierjarige dochter. Hij ontkent op zijn beurt dat het om misbruik ging.

Daarnaast beweert ze dat haar ex seks eiste in ruil voor het betalen van partneralimentatie en dat hij hun hond mishandelde door hem een tijdlang onder een metalen emmer te zetten. De Winnie de Poeh-stem ontkent dat het dier heeft geleden.

Cummings beweert op zijn beurt dat zijn ex-vrouw alles verzint om zijn carrière in gevaar te brengen. Disney, dat in 2018 de Winnie de Poeh-film Christopher Robin uitbracht, heeft nog niet gereageerd op de aantijgingen aan het adres van de stemacteur.

De acteur spreekt sinds 1988 de stem in van het beroemde beertje en sinds 2000 is hij ook de stem van Tijgetje. Daarnaast verleende hij zijn medewerking aan films als Sing en The Lion King. Cummings sprak tot dusver ruim vierhonderd stemmen in, waarmee hij een van de bekendste Amerikaanse stemacteurs is.