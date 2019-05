Kim Kardashian is gezien op de set waar de nieuwe videoclip van Paris Hilton wordt opgenomen. De twee realitysterren hintten al eerder op een samenwerking.

TMZ meldt dat Kardashian donderdag is gezien bij de club Nightingale Plaza in Hollywood, waar de clip van Hiltons nieuwe single Best Friend's Ass wordt opgenomen.

Het nummer is een samenwerking met het Belgische dj-duo Dimitri Vegas & Like Mike.

"Geheim project met Kim", schreef Hilton donderdag in een post op haar Instagram-profiel. "Ik kan niet stoppen met kijken naar de billen van mijn beste vriendin", waarmee ze erop lijkt te hinten dat het liedje over het befaamde achterwerk van Kardashian gaat.

Hilton en Kardashian zijn al bevriend sinds hun jeugd. De vrouw van West was ooit de assistente van Hilton. Hoewel ze een tijd geen contact meer hadden, bliezen de twee hun vriendschap in 2016 weer nieuw leven in.