De Britse prins Harry, die woensdag nog aankondigde dat hij volgende week Amsterdam en Den Haag bezoekt in het kader van de Invictus Games, heeft een deel van zijn reis geannuleerd.

Het Britse koningshuis zegt dat het bezoek van de prins, die samen met echtgenote Meghan Markle hun eerste kindje verwacht, aan de hoofdstad niet doorgaat wegens "logistieke redenen".

Zijn afspraak in Den Haag op 9 mei gaat wel door, schrijft The Telegraph. Hij zal in de hofstad een afspraak hebben met onder anderen prinses Margriet, die vorige week tot erevoorzitter van de Invictus Games is benoemd.

Harry's bezoek aan Nederland valt binnen de hoogzwangere dagen van zijn vrouw Markle. Wanneer zij precies is uitgerekend, is niet bekend.

Ook is het niet duidelijk of zijn afgezegde afspraak in Amsterdam iets te maken heeft met de aanstaande komst van hun kind.

Eerder liet het koppel weten dat zij de geboorte van hun kind eerst in privékring vieren voordat zij het nieuws delen met de media. Mogelijk is hun eerste dochter of zoon dus al ter wereld gekomen.

Harry initiatiefnemer en beschermheer Invictus Games

Prins Harry is initiatiefnemer en beschermheer van de Invictus Games. "Honderden vrouwen en mannen zullen door de spelen in de stad worden gemotiveerd om te herstellen van hun fysieke en mentale verwondingen", zei de prins eerder.

De Invictus Games zijn een internationaal sportevenement voor (oud-)militairen die ondanks hun handicap op hoog niveau sporten. Er doen ruim vijfhonderd sporters uit negentien landen mee aan de spelen.

Verbetering: In een eerdere versie van dit artikel schreven we dat de prins ook zijn bezoek aan Den Haag had afgezegd. Het bleek alleen om zijn komst naar Amsterdam te gaan.