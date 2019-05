De Engelse acteur Peter Mayhew is op 74-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt.

De acteur overleed dinsdag 30 april in zijn huis in het noorden van de Amerikaanse staat Texas, omringd door familieleden.

Zijn familie heeft zijn overlijden donderdag officieel bekendgemaakt. Volgens een woordvoerder van de familie stierf Mayhew aan de gevolgen van een hartaanval.

Mayhew was vooral bekend van zijn rol als Chewbacca in de Star Wars-films. De acteur viel op door zijn lengte, hij was ruim twee meter lang.

Zijn lange gestalte bracht hem naast filmrollen ook gezondheidsproblemen. Zo werd hij vorig jaar nog geopereerd aan zijn wervelkolom en moest hij de laatste jaren vaak in een rolstoel vervoerd worden en lopen met behulp van een wandelstok.

Zijn terugkeer als Chewbacca in The Force Awakens (2015), de vijfde keer dat hij in een officiële Star Wars-film in de huid van de Wookie kroop, blijkt nu zijn laatste filmrol te zijn geweest.