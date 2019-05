De autoriteiten in de Amerikaanse staat Georgia hebben een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen rapper Offset. Ze zijn naar hem op zoek wegens een aanvaring met een fan, meldt CNN.

Offset zou vorige week in een winkel in de buurt van Atlanta de telefoon uit de hand van een fan hebben geslagen. De fan zou hebben geprobeerd de rapper, wiens echte naam Kiari Cephus is, te filmen terwijl hij aan het winkelen was.

Volgens de politie is de telefoon, ter waarde van zo'n 800 dollar (zo'n 715 euro), vernield. Offset wordt dan ook verdacht van het aanbrengen van schade aan het eigendom van de fan.

Offset kwam in het verleden al vaker in aanraking met justitie. Zo werd hij in 2016 gearresteerd voor het rijden met een verlopen rijbewijs en in 2015 voor wapen- en drugsbezit.

De rapper die deel uitmaakt van de formatie Migos verscheen op woensdagavond nog samen met zijn vrouw Cardi B op de rode loper bij de Billboard Music Awards. De twee hebben samen dochter Kulture.