Acteurskoppel Anna Drijver (35) en Benja Bruijning (35) is in verwachting van hun tweede kind. Dat maken zij donderdag bekend via hun agentschap, melden meerdere Nederlandse media.

Drijver en Bruijning zeggen erg uit te kijken naar de komst van het broertje of zusje voor hun tweejarige dochter Lea. Eind dit jaar zal hun tweede kind geboren worden.

Het koppel is inmiddels negen jaar samen.

De actrice speelde onder meer een hoofdrol in Komt een vrouw bij de dokter. Ze was afgelopen seizoen te zien in de theaterbewerking van hitserie Borgen. Bruijning is onder meer bekend van zijn rol in Alles is familie.

Binnenkort spelen ze een stel in een nieuw seizoen van Nieuwe Buren. Ze waren eerder al samen te zien in de serie Zwarte Tulp.