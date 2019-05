Matthijs van Nieuwkerk is veel meer geld waard dan hij krijgt, Olcay Gulsens geheimen op straat en wordt Ronnie Flex nu weer vader? Een overzicht van de entertainmentwereld afgelopen week.

Stel je voor: je werkt als bakker bij een populaire keten. In 2018 verdien je 20.000 euro bruto. Het jaar daarop ga je naar 10.680 euro bruto. Zou je bij deze keten blijven werken? Waarschijnlijk niet.

Is het dan echt zo gek dat de mediadirecteur van BNNVARA zich zorgen maakt over het feit dat Matthijs van Nieuwkerk er in een jaar ruim 53 procent op achteruit gaat in zijn brutoloon? Goed, we hebben het hier over iets andere bedragen, respectievelijk 363.000 euro en 194.000 euro, maar het verlies blijft groot.

Matthijs, die vijf dagen in de week De Wereld Draait Door maakt en daarnaast aan de slag gaat voor College Tour, verdient daarmee evenveel als collega's die slechts één keer in de week op televisie te zien zijn. Helemaal eerlijk is dat natuurlijk niet.

De mediadirecteur van BNNVARA wil daarom graag meer beloning voor Matthijs, maar minister Arie Slob is keihard: dat zit er niet in. En dus moet Matthijs zijn werk doen voor een 'hongerloontje', of hij vertrekt naar een van de commerciële omroepen.

Of Matthijs dat overweegt weten we niet, want in de hele discussie over zijn geld komt de presentator zelf niet aan het woord en in het verleden is hij niet al te spraakzaam geweest over het geld dat hij verdient.

Volgens de mediadirecteur wordt er in ieder geval genoeg aan Matthijs getrokken en ook Eva Jinek wordt regelmatig genoemd als het gaat om mogelijke overstappen naar de commerciële kant. Zo blijft er niks over voor de NPO.

Bij andere omroepen lijken ze zich daar echter veel minder zorgen over te maken: na een rondgang van NU.nl blijkt niemand moeite te hebben met de nieuwe regelingen. Dan zit er niks anders op voor Matthijs dan aan de schnabbel. Of bij John de Mol werken.

Sjoemelen en sjacheren

Olcay Gulsen is lekker bezig. Ze ging van zakenvrouw naar presentatrice en tekende deze week een contract bij Talpa. Ze gaat weg bij RTL Boulevard om bij Talpa allerlei programma's te gaan maken waar wij nog geen weet van hebben.

Niks lijkt Olcay in de weg te zitten: ze is verliefd op Ruud de Wild, ze is lekker op vakantie geweest, ze heeft een nieuw contract, alles gaat goed. Oh nee, toch niet. RTL Z dook eens in de gegevens van haar voormalig bedrijf SuperTrash en ontdekte dat daar toch wat dingen vreemder zijn verlopen dan in eerste instantie werd gedacht.

Een schuld van 13 miljoen euro staat nog open, Olcay bleek al veel langer te weten van het faillissement dan ze liet blijken en ze heeft eens geprobeerd de kosten van een reparatie aan haar privéauto neer te leggen bij het bedrijf.

Nu is deze exposé ongeveer een jaar te laat om nog echt spannend te zijn, want het faillissement werd in maart 2018 bekendgemaakt, maar opmerkelijk zijn de details wel.

Olcay houdt zich ondertussen ver van het stuk van RTL Z: zij staat gelukkig bij John de Mol op kantoor.

Babynieuws voor Ronnie?

Rondom Ronnie Flex hangen allerlei vraagtekens. Gaat Ronnie nog met Famke Louise? Wat betekent dat petje op z'n Twitter en nu: wordt Ronnie weer vader? Als we Nikki Ros mogen geloven wel. De voormalig deelnemer van Ex on the beach vertelde ons deze week dat er een mini-Ronnie in aantocht is.

Nikki is in verwachting van een zoontje en weken voordat dit verhaal door 6 Inside werd opgepakt, werd Ronnie al getagd in foto's van de zwangere realityster. In een voorgesprek met het programma zei ze nog dat het inderdaad zijn kind is, maar tijdens de uitzending besloot ze toch niet haar verhaal te doen.

Het management van Ronnie ging er meteen tegenin. "Het is grote onzin. Als sprake was geweest van een zwangerschap, dan had Ronnie de afgelopen maanden toch iets moeten horen van haar en dat is zeker niet gebeurd."

Dat is natuurlijk zo. Het is niet waar omdat Ronnie van niets weet. Nikki lijkt van de aardbol verdwenen en plaatst niets meer op Instagram sinds het verhaal naar buiten is gekomen. Tegenover andere media heeft ze niet meer gereageerd.

Ronnie lijkt zich ondertussen vooral bezig te houden met een van die andere vragen waar we mee zitten: is het nou uit met Famke of niet? Het antwoord lijkt in een Insta Story van Famke te zitten, die een korte video plaatste van Ronnie die onder de dekens probeert te schuilen. Overigens werd de Story ook weer verwijderd, dus wellicht is dat juist een aanwijzing dat het wel uit is.

Ronnie heeft niets meer gezegd over de vermeende zwangerschap en houdt het op Twitter bij een emoji van een petje. Op Instagram plaatste hij een video van zijn dochter Nori met haar tante, maar verwijderde die ook weer. En zo blijft het leven van de muzikant voor ons één groot vraagteken.