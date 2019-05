Jude Law is voor de tweede keer getrouwd. De acteur gaf woensdag tijdens een bescheiden ceremonie zijn jawoord aan zijn vriendin Phillipa Coan.

De huwelijkceremonie vond plaats in het stadhuis The Old Marylebone in Londen. Volgens The Sun was slechts een kleine groep dierbaren bij de plechtigheid aanwezig. Law en Coan kennen elkaar al drie jaar.

De 46-jarige Law was eerder getrouwd met actrice Sadie Frost, van wie hij in 2003 scheidde. De twee hebben samen drie kinderen: zoon Rafferty, dochter Iris en zoon Rudy.

De Britse acteur verloofde zich daarna met Sienna Miller, maar de verloving werd in 2006 verbroken nadat hij was vreemdgegaan met de oppasser van zijn kinderen.

Law heeft nog twee andere kinderen bij twee verschillende vrouwen: dochter Sophia bij model Samantha Burke en dochter Ada bij muzikante Catherine Harding.