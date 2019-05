Wesley Sneijder en Yolanthe Sneijder-Cabau van Kasbergen moeten 125.000 euro schadevergoeding betalen aan een Etten-Leurse bouwondernemer. Het stel is hier door het gerechtshof in Arnhem toe veroordeeld vanwege gemaakte kosten voor hun villa op Ibiza.

In 2013 maakten beide partijen plannen voor de villa op Ibiza, maar een jaar later kreeg Jeroen Nuijten plotseling te horen dat het project niet doorging. De rechter heeft nu geoordeeld dat er sprake was van een overeenkomst, waardoor er een schadevergoeding werd toegewezen. Het stel moest eerder al een bedrag van 25.000 euro betalen.

In een reactie aan RTL Boulevard laat de bouwondernemer weten opgelucht te zijn. "Het ging ons niet om geld, maar om het feit dat we destijds respectloos aan de kant zijn geschoven. Respectloos behandeld worden is niet prettig. Het is een langslepende kwestie geweest en ze hebben er veel aan gedaan om het te vertragen. Daarom is het fijn dat het recht nu gesproken heeft."

Het is nog niet bekend of er een partij in hoger beroep gaat.

Sneijder en Cabau van Kasbergen verkeren momenteel in een huwelijkscrisis en zouden mogelijk gaan scheiden. De 34-jarige voetballer en de 33-jarige presentatrice zijn sinds mei 2009 samen, trouwden in juli 2010 in het Italiaanse Siena en hebben een zoon: Xess Xava (3). Sneijder heeft ook een tweede zoon, Jessey, die hij eerder met zijn jeugdliefde Ramona kreeg.