Prins Harry zal, ondanks dat hij en zijn echtgenote Meghan Markle binnenkort een baby verwachten, volgende week naar Den Haag komen. Hij zal er een evenement bijwonen over de Invictus Games, die in 2020 in de hofstad plaatsvinden.

De Britse prins zal op 8 en 9 mei in Nederland zijn. Volgens Britse media zal hij hier een "officiële bijeenkomst" in Amsterdam bijwonen, om vervolgens naar Den Haag te gaan.

Daar vindt een evenement plaats dat in het teken staat van de Invictus Games, die volgend jaar in Nederland worden georganiseerd.

Volgens Britse media is dit een aanwijzing dat de baby niet op heel korte termijn wordt geboren. De Britse royaltyverslaggever Chris Ship meldt op Twitter dat de eerste dochter of zoon van het koppel nog niet ter wereld is gekomen.

Harry initiatiefnemer Invictus Games

Prins Harry is initiatiefnemer en beschermheer van de Invictus Games. "Honderden vrouwen en mannen zullen door de spelen in de stad worden gemotiveerd om te herstellen van hun fysieke en mentale verwondingen", zei de prins eerder.

De Invictus Games zijn een internationaal sportevenement voor (oud-)militairen die ondanks hun handicap op hoog niveau sporten. Er doen ruim vijfhonderd sporters uit negentien landen aan mee.