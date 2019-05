Bridget Maasland is niet tevreden over Femke Halsema. "We hebben een burgemeester gekregen die alles binnen de perken wil houden en aan banden wil leggen", zegt ze in de NU.nl-interviewreeks In de auto met.

In het interview wordt Maasland gevraagd op welke momenten ze trots is op Nederland en op welke momenten dat niet het geval is. In het antwoord op die laatste vraag richt ze zich specifiek op haar huidige woonplaats.

"De vertrutting van zo'n stad vind ik echt jammer. Dat hoort niet bij een wereldstad. Amsterdam staat erom bekend dat alles kan. Ik begrijp heus wel dat je bepaalde dingen enigszins moet reguleren of begeleiden, maar het wordt nu allemaal zo tuttig", aldus Maasland.

De presentatrice is geboren in Den Haag, maar woont al enige tijd in de hoofdstad. Haar tienjarige zoon is in Amsterdam geboren.

Coalitie wil binnenstad autoluw maken

Halsema werd in juni vorig jaar als burgemeester beëdigd. De Amsterdamse coalitie van GroenLinks, D66, SP en PvdA zet zich volgens het coalitieakkoord in voor een autoluwe binnenstad, maar Maasland vindt dat auto's bij Amsterdam horen.

"Ik hou van de reuring en de geluiden in de stad. Dat je naar buiten gaat en gelijk ziet dat het leeft. Ik loop graag over straat en over de grachten. Lekker bij mensen naar binnen kijken. Ik denk dan aan zo weinig mogelijk."