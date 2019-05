Kim Kötter heeft in het verleden veel te maken gehad met de huidige Amerikaanse president Donald Trump en denkt dat hij haar, als Miss Nederland en Miss Universe-deelnemer, zag als een soort pronkstuk.

"Anderen zag hij soms niet eens staan. Wat dat betreft benadert hij de dingen redelijk zwart-wit, want: he loves you or he hates you", aldus Kötter in gesprek met Nieuwe Revu.

Het model en huidige organisator van Miss Nederland werd in 2002 bekroond tot Miss Nederland en deed daarna mee aan de internationale wedstrijd. Hoewel ze daar elfde werd, had Trump veel aandacht voor haar. Hij was destijds de organisator van Miss Universe.

"Uiteindelijk wilde hij mij fulltime op zijn verschillende projecten zetten en reageerde hij geïrriteerd toen ik niet meteen opnam tijdens een filmpremière. Hij belde wel achttien keer in een paar minuten en vroeg me uiteindelijk waarom ik niet meteen opnam. Daar ben ik niet geschikt voor en achteraf ben ik erg blij met het leven dat ik nu leid."

Kötter is nu getrouwd met zanger Jaap Reesema en samen hebben ze twee zoons, Youp en Muck.