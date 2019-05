Soulja Boy moet 240 dagen in de cel zitten. De rapper kreeg dinsdag bovendien een taakstraf van 265 uur opgelegd vanwege het schenden van zijn proeftijd, meldt TMZ woensdag op basis van juridische documenten.

De 28-jarige Amerikaan, die in zijn proeftijd zit vanwege wapenbezit, werd vorige maand opgepakt omdat er weer wapens waren aangetroffen in zijn huis. Zijn straf is verminderd met de dagen die hij al heeft vastgezeten.

In 2014 en 2016 werd Soulja Boy opgepakt wegens wapenbezit, waarna hij in 2017 een proeftijd van vijf jaar kreeg opgelegd.

Soulja Boy is al vaker in contact gekomen met justitie. In 2009 werd de rapper opgepakt nadat hij was gevlucht voor de politie. Agenten hadden hem vlak daarvoor verzocht te stoppen met het opnemen van een video in een verlaten huis. In 2011 werd de rapper aangehouden vanwege marihuanabezit.