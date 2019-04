De relatie tussen Donny Roelvink en Amijé van der Laan is voorbij. De realityster deelt het nieuws dinsdag op Instagram.

Roelvink wil niet zeggen wat de reden is voor de verbroken relatie. "Het is uit tussen mij en Amijé. Verder ga ik hier niks over zeggen aan wie of wat dan ook, want dat gaat verder niemand wat aan."

De 21-jarige realityster zegt dat de twee "mooie jaren hebben gehad". "Alleen gaan we nu onze eigen weg. We zijn op een vredige manier uit elkaar gegaan. We gaan beiden verder met ons leven en gunnen elkaar het beste toe."

Vorig jaar deed het koppel mee aan Temptation Island VIPS. Na hun deelname gingen ze tijdelijk uit elkaar, omdat Roelvink naar eigen zeggen "in een best wel heftige wereld was terechtgekomen". Kort daarna kwam het stel weer samen.