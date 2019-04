Tim van Teunenbroek, bekend als vlogger Snapking, is veroordeeld tot drie maanden jeugddetentie, waarvan twee maanden voorwaardelijk voor het mishandelen en bedreigen van onder anderen zijn vriendin en haar vader.

Hij is daarnaast schuldig bevonden aan belaging, smaad en het verspreiden van kinderporno, meldt de rechtbank in Lelystad. De straf, die overeenkomt met de eis, was hoger uitgevallen als de zaak eerder was behandeld.

De nu 22-jarige Van Teunenbroek heeft op 16- en 17-jarige leeftijd zijn toenmalige en destijds eveneens minderjarige vriendin tot seks gedwongen. Ook heeft hij foto's en filmpjes van haar gemaakt en rondgestuurd naar haar familieleden en haar medescholieren. Daarnaast dwong hij haar tot het maken van nieuw beeldmateriaal.

Ook heeft hij tussen december 2013 en juni 2014 het meisje en haar stiefvader mishandeld en het meisje en haar biologische vader bedreigd.

Psychiater noemt veroordeelde zwakbegaafd

Van Teunenbroek is door een psychiater als zwakbegaafd gekwalificeerd en was tijdens het plegen van de strafbare feiten verminderd toerekeningsvatbaar, meldt de rechtbank verder. Hij is op eigen initiatief een behandeling bij een zorgverlener gestart.

Hoewel deskundigen zich tegen het opleggen van jeugddetentie uitspraken, vindt de rechtbank dit wel noodzakelijk. Deze straf dient "als stok achter de deur en ter bescherming van de maatschappij".

Vlogger eerder in opspraak

Van Teunenbroek, de ex-vriend van Famke Louise, moest al vaker voor de rechter verschijnen. In 2017 raakte Snapking in opspraak toen hij zijn fans opriep een betaalnummer te bellen. Bijna 6.500 mensen deden dat. De meesten werden minutenlang in de wacht gehouden en maakten tezamen ruim 13.000 euro aan belkosten.

In mei vorig jaar werd hij bovendien veroordeeld tot een werkstraf, omdat hij in Zwolle een jongen met downsyndroom had gepest en vernederd. Hij maakte daar een filmpje van en zette dat online. De vlogger betuigde toen spijt bij de rechtbank.

Snapking vlogt tegenwoordig onder de naam DieTim en heeft op YouTube bijna 435.000 abonnees. Op Instagram heeft hij 150.000 volgers.