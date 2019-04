Het gaat volgens Kourtney Kardashian "heel goed" met haar zus Khloé, die in februari de relatie met de vader van haar dochter op de klippen zag lopen nadat hij was vreemdgegaan.

"Ze is heel sterk", vertelde Kourtney over haar zus in de talkshow van Ellen DeGeneres.

Of Khloé en Tristan Thompson ooit weer bij elkaar komen, weet Kourtney niet. "Geen idee. Daar hou ik me niet echt mee bezig. Ik weet wel hoe het voelt als je je gezin bij elkaar wil houden", aldus de realityster, die zelf jarenlang een knipperlichtrelatie had met Scott Disick, de vader van haar drie kinderen.

Volgens Kourtney is haar jongere zus goed in het "omgaan met haar emoties". "Momenten als deze brengen onze familie dichter bij elkaar. Verder is Khloé de allerbeste moeder voor haar dochter. Daar gaat al haar energie naartoe."

De 34-jarige Khloé vierde onlangs de eerste verjaardag van haar dochter True in het bijzijn van Thompson. Zij verbrak de relatie met de basketballer nadat hij had gezoend met Jordyn Woods, de beste vriendin van haar halfzus Kylie Jenner.

Het was niet de eerste keer dat Thompson een misstap beging. Enkele dagen voor de geboorte van True werd hij betrapt met een andere vrouw.