Mick Jagger wordt tijdens zijn herstel na een hartoperatie opgevrolijkt door andere bandleden van The Rolling Stones. Dit vertelt gitarist Ronnie Wood in een interview met Hello! Magazine.

Wood en zijn vrouw Sally waren onlangs op vakantie in het Caribisch gebied met gitarist Keith Richards en zijn vrouw Patti en stuurden Jagger video's. "We zongen liedjes om hem beterschap te wensen. Hij lag in een deuk! We zijn allemaal erg blij dat het goed met hem gaat", aldus Wood.

De huidige tour van The Rolling Stones moest worden stilgelegd, zodat Jagger geopereerd kon worden. Wood gebruikt deze extra vrije tijd om te schilderen.

Hij vertelt dat hij vijf door Picasso geïnspireerde schilderijen van de band heeft gemaakt, die bij Jagger in de smaak vielen. "Hij was onder de indruk. Ik heb hem gisteren nog gesproken en hij voelt zich geweldig."

Jagger moest begin april onder het mes. Hij kreeg tijdens de operatie een nieuwe hartklep. Jagger liet via Twitter al weten dat de operatie succesvol was verlopen.