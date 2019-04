Lauren Mayberry wordt bedreigd door fans van Chris Brown. De zangeres van de Schotse band Chvrches deelde de berichten die ze op Instagram ontving, nadat ze kritiek op producer Marshmello had geuit vanwege zijn samenwerking met Brown.

Mayberry en haar band Chvrches werkten onlangs samen met Marshmello voor de single Here With Me. Toen vervolgens bekend werd dat Marshmello een lied uitbrengt met zanger Brown en rapper Tyga, reageerde Chvrches teleurgesteld.

"We zijn boos, in de war en teleurgesteld door Marshmello's beslissing om samen te werken met Chris Brown en Tyga. We respecteren hem als persoon, maar door samen te werken met misbruikers en 'roofdieren', wordt hun gedrag mogelijk gemaakt, goedgepraat en uiteindelijk zelfs aangemoedigd", schreef de band op sociale media.

Brown reageerde via Instagram met felle woorden op een andere foto van de band. "Dit is het soort mensen van wie ik hoop dat ze voor een te hard rijdende bus vol psychiatrische patiënten lopen", schrijft hij. "Het doet vast pijn dat jullie zoveel moeite hebben met het leven en vervolgens mijn succes moeten aanschouwen."

Bedreigingen

Nadat Mayberry haar bericht had geplaatst en Brown erop had gereageerd, zijn de socialemediakanalen van de zangeres en haar band volgelopen met haatdragende en bedreigende berichten van fans van Brown. Mayberry deelde enkele voorbeelden op haar eigen pagina.

Zo schrijft iemand te hopen dat Mayberry wordt verkracht door Tyga en vervolgens in elkaar wordt geslagen door Brown. Een ander schrijft dat hij haar schedel zal inslaan als ze haar mening over Brown niet voor zich houdt.

Brown en Tyga zijn beiden meerdere keren in aanraking gekomen met justitie. Brown werd in 2009 veroordeeld voor het mishandelen van zijn toenmalige vriendin Rihanna. In 2016 werd hij gearresteerd nadat een vrouw de politie had gebeld, omdat Brown haar met een vuurwapen zou hebben bedreigd. In januari 2019 werd hij in Parijs opgepakt nadat een vrouw hem had beschuldigd van verkrachting.

Tyga raakte onder meer in de problemen doordat hij zijn financiën niet op orde had en zijn rekeningen niet betaalde. Ook had hij naar verluidt een relatie met Kylie Jenner toen zij nog minderjarig was.